Çağlan Tekil hayatını kaybetti

15 Şubat akşamı beyin kanaması geçiren müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil, Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde ameliyat edilmişti. Yoğun bakımda tedavi gören Tekil, hayatını kaybetti.

Radyo Eksen’in Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Dostumuz Çağlan Tekil’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O, her birimizin hayatını güzelleştiren, gülümsemesiyle içimizi ısıtan, varlığıyla güç veren biriydi. Acımız çok büyük, kelimelere sığdırmamızın imkanı yok. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz."

Türkiye’de metal müziğin gelişmesine katkıda bulunan Tekil’in ölümünün ardından, müzik dünyasından pek çok isim de üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Müzisyen Ogün Sanlısoy, Twitter paylaşımında, “Sevgili dostumuz Çağlan Tekil’i kaybettik maalesef… çok üzgünüm. Her şey için teşekkürler Çağlan, çok özlenecek ve unutulmayacaksın” ifadelerine yer verdi.