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Çağla Şıkel'den o fotoğraf için açıklama

"Bunun konuşulması çok enteresan..."

16 Şubat 2017 22:48

New York’ta Hakan Akkaya ile öpüştüğü bir fotoğrafı gündem olan manken Çağla Şıkel, "O sırada yanaktan öpüşecektik öyle denk geldi" dedi.

Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' adlı magazin programına konuşan ünlü model New York Moda Haftası sırasında çekilen fotoğraf için "Bunun konuşulması çok enteresan. Bu kadar başarı elde ettikten sonra sadece o fotoğrafın konuşulması enteresan. Herkes istediği yorumu yapabilir. Herkesin kendi bakış açısıdır. Defiledeki başarıyı görmek isteyen onu görür, öpüştüğümüzü görmek isteyen onu görebilir yani. Sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Şıkel’in açıklaması şöyle:

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