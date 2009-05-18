Çağla Şıkel yeniden hamile

4 ay önce bebeğinin düşmesiyle büyük üzüntü yaşayan Çağla Şikel yeniden hamile olduğunu öğrendi.
Emre Altuğ ile geçen yıl nikah masasına oturan ve anne olma hayali 1 aylık bebeğinin düşmesiyle yarım kalan Çağla Şikel’in yeniden hamile olduğu ortaya çıktı. 1 aylık hamile olan ünlü manken, bu mutluluğunu sadece ailesi ve birkaç yakın dostuyla paylaştı.
4 ay önce ilk hamilelik haberini canlı yayında sevenleriyle paylaşan Şikel, kısa bir süre sonra ise bebeğini düşürmüştü. Büyük üzüntü içine giren güzel sunucu “Aslında 3 aylık olana kadar söylemek doğru değilmiş, nazar değdi. Biz aceleci davrandık, bir daha asla söylemem” dedi. Şikel’in bu kez bebeği 3 aylık olana kadar hamileliğini gizleyeceği öğrenildi. Alişan’la birlikte yaptığı sabah programı 3 hafta sonra bitecek olan Şikel hamileliği nedeniyle iş temposunu azaltmayı planlıyor. Bu sebepten dolayı Alişan’a yeni yayın döneminde eşlik etmesi için Demet Akalın’a teklif götürüldü.