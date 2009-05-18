Çağla Şıkel yeniden hamile

Emre Altuğ ile geçen yıl nikah masasına oturan ve anne olma hayali 1 aylık bebeğinin düşmesiyle yarım kalan Çağla Şikel’in yeniden hamile olduğu ortaya çıktı. 1 aylık hamile olan ünlü manken, bu mutluluğunu sadece ailesi ve birkaç yakın dostuyla paylaştı.4 ay önce ilk hamilelik haberini canlı yayında sevenleriyle paylaşan Şikel, kısa bir süre sonra ise bebeğini düşürmüştü. Büyük üzüntü içine giren güzel sunucu “Aslında 3 aylık olana kadar söylemek doğru değilmiş, nazar değdi. Biz aceleci davrandık, bir daha asla söylemem” dedi. Şikel’in bu kez bebeği 3 aylık olana kadar hamileliğini gizleyeceği öğrenildi. Alişan’la birlikte yaptığı sabah programı 3 hafta sonra bitecek olan Şikel hamileliği nedeniyle iş temposunu azaltmayı planlıyor. Bu sebepten dolayı Alişan’a yeni yayın döneminde eşlik etmesi için Demet Akalın’a teklif götürüldü.