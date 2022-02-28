Çağla Şıkel, Koronavirüs'e yakalandı

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, bugün canlı yayına çıkmadı. Sevenlerinin soruları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Şıkel, Koronavirüs'e yakalandığını söyledi.

Çağla Şıkel, hafta içi her gün FOX TV’de yayınlanan ‘Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün’ programını sunuyor. Şikel, sağlıklı yaşam, spor ve yemekle ilgili bilgiler verdiği programı bugün bant yayını olarak ekrana geldi.

Sevenlerinin soruları üzerine Instagram hesabından paylaşım yapan Çağla Şıkel, Koronavirüs'e yakalandığını söyledi.

Şıkel, “Yayınımız banttan devam etmekte. Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyi bir süre dinleneceğiz” dedi.