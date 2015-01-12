Çağla Şıkel ile Emre Altuğ tek celsede boşandı

Manken Çağla Şıkel ile şarkıcı Emre Altuğ, tek celsede boşandı. Mahkeme, 7 yıllık evli olan çiftin çocuklarının velayetini Çağla Şikel’e verdi.

Çağla Şikel ve Emre Altuğ çifti, saat 14.00 sıralarında Beykoz Adliyesi’ne geldi. Yaklaşık 10 dakika aile mahkemesi salonunda kalan çiftin bir protokolle tek celsede boşandığı öğrenildi. Duruşmada hakim, çocukların velayetini Çağla Şikel’e verdi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, boşanmanın ardından Emre Altuğ soruları yanıtsız bırakırken, Çağla Şıkel basın mensuplarına sadece, “İyi günler” demekle yetindi. Adliyenin arka kapısından çıkan çift, geldikleri gibi birlikte aynı araçla adliyeden ayrıldı.