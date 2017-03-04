Çağla Şıkel 'Her Şey Dahil'e ağlayarak veda etti

360 ekranlarında yayınlanan 'Her Şey Dahil' programının sunucuları Alişan ve Çağla Şıkel, bugün (4 Mart 2017) programa veda etti. Ünlü model, veda sırasında göz yaşlarını tutamadı.

'Her Şey Dahil' programında, 6 Mart Pazartesi gününden itibaren Çağla ve Alişan'ın yerine Perihan Savaş sunuculuk görevini üstlenecek.

Programı izleyenleri şaşırtan bayrak değişiminin canlı yayın sırasında gerçekleşmesi de dikkati çekti. Alişan ve Çağla Şıkel'in konuğu olan Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Perihan Savaş, programın iki eski sunucusuna teşekkür etti.

İşte o anlar:

Alişan'dan izleyicilere sürpriz

Alişan'dan ikinci sürpriz geldi. Ünlü türkücü, yeni çıkan şarkısı 'Uslu Dururum'u veda programında söyledi.

Çağla Şikel'den estetik açıklaması

Geçtiğimiz hafta Hakan Akkaya'nın New York defilesinde podyuma çıkan Çağla Şıkel, iş ve özel hayatına dair merak edilenleri anlatmıştı. Çağla Şıkel laf arasında estetiğinin olmadığını da şu sözlerle belirtmişti:

"Estetik ameliyatım yok. Botoks yaptırıyorum. Cildim için maske, krem, serum aklınıza ne gelirse yapıyorum. Haftada iki gün spor yapıyorum. Daha çok sabah saatlerinde ya da hafta sonlarında. Ağırlık çalışıyorum."