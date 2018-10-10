Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu

Eski manken ve oyuncu Çağla Şıkel hakkında, FOX Tv'de yayınlanan "Çağla ile Yeni Bir Güne" isimli programda, "engellilere yönelik hakaret içerikli sözler kullandığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ağrı İl Engelliler Meclisi ve Doğubayazıt Yaşama Sevinci Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi, Şıkel hakkında Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verdi.

Şikel’in programında “Körler ağırlar birbirini ağırlar” demesine tepki gösteren Topçi, "Kendisi Türkiye'ye mal olmuş birisi. Şimdi biz toplumda engellilerin psikolojisini düzeltmeye çalışırken Çağla hanımın çıkıp da programında engellilere yönelik bu sözlerini kullanması gerçekten bizi çok rahatsız etti. Engellilerin engelini ön plana çıkarmak, bunları kullanmak gerçekten çok yanlış ve rahatsız edici. Biz de kendi yasal hakkımızı kullanarak avukat hanımın yardımıyla dilekçemizi yazıp savcılığa verdik. Kendisinden de tüm Türkiye'nin önünde engellilerden özür dilemesini bekliyoruz" dedi.