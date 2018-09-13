Çağla Şıkel hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava

Manken Çağla Şikel, 2013 yılına ait vergilerinde sahte fatura kullandığı gerekçesiyle, “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan mahkemelik oldu. 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Şikel, muhasebecisinin kendisini dolandırdığını iddia ederek muhasebecisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikel’in dolandırıldığını iddia ettiği muhasebecinin önceki aylarda oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un da dolandıran aynı muhasebeci olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çağla Şikel hakkında hazırlanan iddianamede gerçek alış, satışa dayanmayan sahte fatura kullanıldığı belirtilerek, “Bahse konu bu faturaları ilgili dönemlerde gider hesaplarına kaydederek gelir vergisine esas serbest meslek kazancının hesaplanmasında dikkate aldığı, ayrıca söz konusu faturalarda yer alan KDV’leri haksız yere indirim konusu yaptığı ve bu suretle müsnet suçu işlediği anlaşılmıştır” denildi.

İddianamede Çağla Şikel’in bu suçu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek 3 yıl 9 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Damla Güler imzasıyla Hürriyet'te yayınlanan habere göre; İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya katılmayan Çağla Şikel’i avukatları temsil etti. Avukatlar Şikel’in bir televizyon programında canlı yayın sunuculuğu yaptığını bu yüzden duruşmaya katılamayacağını belirterek mazeret dilekçesi sundu. Mazereti kabul eden mahkeme bir sonraki celsede Çağla Şikel’in mahkemede hazır edilmesine karar verdi.

Öte yandan Çağla Şikel’in muhasebecisi tarafından dolandırıldığını belirten avukatlar Muhasebeci E.D hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Muhasebeci Erdal D’nin oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’u da dolandıran aynı muhasebeci olduğu ortaya çıktı. Muhasebeci Erdal D. hakkında Tatlıtuğ ve Şikel’in şikayeti ile başlayan soruşturmalar ise devam ediyor.