Çağla Şıkel hakkında 5 yıl hapis istemi

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı Beşiktaş Vergi Müdürlüğü müfettişleri 'Bağımsız manken ve modellerin faaliyeti' kapsamında 27 Ekim'de Çağla Şıkel'i denetledi. Müfettişler tarafından yapılan denetimde 2013 yılında düzenlenen ve gerçek dışı, satışa dayanmayan sahte faturalar tespit etti. Müfettişler bu durum üzerine rapor hazırladı. Maliye, 2013 yılında sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Çağla Şıkel’den şikayetçi oldu. Şıkel’in 3 ila 5 yıl hapsi isteniyor.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Beşiktaş Vergi Müdürlüğü müfettişleri, 27 Ekim'de 'bağımsız manken ve modellerin faaliyeti' kapsamında çalışan Çağla Şıkel'i denetledi. Yapılan denetimde, 2013 yılında muhtelif firmalar tarafından düzenlenen ve gerçek dışı, satışa dayanmayan sahte faturalara rastlandı.



Sabah gazetesinde yer alan habere göre Şıkel'in bu faturaları gider hesabında gösterip vergi ödemelerinde usulsüzlük yaptığı tespit edildi. Müfettişler hemen konuyla ilgili rapor hazırladı. Raporla birlikte sahte faturaların asıllarına el konularak, durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi.



Maliye, 2013 yılında sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Çağla Şıkel’den şikayetçi oldu. Şıkel’in 3 ila 5 yıl hapsi isteniyor.



Şıkel, bir süre önce yüklü miktarda vergi cezası gelince 1 milyon liraya yakın borcu olduğunu öğrenmiş, o dönem çalıştığı muhasebecinin kendisini dolandırdığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Muhasebeci Erdal D. hâlâ aranıyor.