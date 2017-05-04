Çağla Şıkel: Emre'yle boşanmak istemezdim

Oyuncu ve manken Çağla Şıkel Hülya Avşar'ın sunduğu programa katıldı. Emre Altuğ'dan boşanmasına ilişkin açıklama yapan Şıkel, "Asla ve asla boşanmak istemezdim" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Star TV’de Hülya Avşar’ın sunduğu ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’ programının bu haftaki konuğu, 38 yaşındaki model ve sunucu Çağla Şıkel oldu.

5 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek programda, 2015 yılında Emre Altuğ’dan boşanan ünlü model ve sunucunun, “Asla ve asla boşanmak istemezdim” sözleri dikkat çekti. Hülya Avşar’ın “Nasıl bir erkek istersin?” sorusunu yanıtlayan Çağla Şıkel, hayatı hakkında merak edilenleri de anlattı.