Çağla Şikel: Dolar yapacak param yok

Manken ve sunucu Çağla Şikel, son dönemde Türk Lirası’na destek olmak amacıyla başlatılan ve sanatçıların da dolarlarını bozdurmasıyla ilgili bir soruya, “Döviz işlerine pek girmiyorum. Fazla alıp satan, iniş çıkışları seven biri değilim. O kadar çok büyük paralarım da yok. Dolara yatırım yapacak param yok” cevabını verdi.

Köpeğine ürün almak için bir alışveriş merkezinin petshop'una giren Şikel, cam bölümdeki hayvanlara büyük ilgi gösterdi. Yavru köpekleri öpüp severken objektiflere takılan manken Petshop’lardan hayvan alınmasını doğru bulmadığını söyleyerek, “Hayvanların süs köpeği gibi maymun edilmesine karşıyım” dedi.