Çağla Şıkel 'bebek' acısı

Ünlü manken, Çağla Şıkel ile şarkıcı Emre Altuğ'u sevince boğan hamilelik haberi, önceki akşam kötü haberle son buldu.



Şıkel sabah saatlerinde rahatsızlandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Şıkel’in önce üşüttüğü zannedildi. Ancak ilerleyen dakikalarda acı gerçek ortaya çıktı. Yapılan muayenede ünlü mankenin düşük yaptığı anlaşıldı. Gelişmeler üzerine yasa boğulan çift, evlerine kapandı. ‘Her Şey Dahil’ programını Çağla Şıkel’in sunamayacağı öğrenilince, Çağla’nın yerine Demet Akalın stüdyoya geldi. Programı Alişan ile birlikte Demet Akalın sundu. Alişan ve Demet’in de program boyunca üzgün olduğu gözlendi.

