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Çağla Şikel: Alişan'a aşkla bakmak çok zormuş!

Alişan Klibinde bedava oynayan Çağla Şikel'e 6 bin TL değerinde çanta hediye etti

12 Haziran 2016 19:22

'Her Şey Dahil' programını birlikte sunduğu eski dostu Alişan'a jest yapan Çağla Şikel, 18 yıl aradan sonra ilk kez bir klipte rol aldı. Şikel, “Klipte oynamak çok zormuş hele ki en yakın arkadaşına aşk ile bakmak daha zormuş. Beni bu kadar zorlayacağını tahmin etmemiştim” dedi.

2000 yılında Alişan'ın kendisine 'Ah Yar' parçasının klibinde oynaması için yaptığı teklifi geri çevirdiğini hatırlatan Çağla, bu kez arkadaşını kıramadığını dile getirdi.

Çekimler bittikten birkaç gün sonra klibinde bedava oynayan Çağla Şikel'e jest yapmak isteyen Alişan; dünyaca ünlü Fransız markası Louis Vuitton'dan 6 bin TL değerinde bir sırt çantası satın aldı.

 

 

 

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