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'Çağla Şıkel 60'ına da gelse podyuma çıkacak'

Ünlü manken, Cengiz Abazoğlu’nun 210 parçalık koleksiyonun yer aldığı defilede podyuma çıkacak

31 Ağustos 2015 14:24

Cengiz Abazoğlu, 8 Eylül’de gerçekleşecek 2015-2016 Sonbahar-Kış defilesinde yer alacak manken Çağla Şıkel’e övgüler yağdırarak, “Çağla’nın gökte parlayan yıldız gibi bir ışığı var, 60 yaşına gelse bile defilelerimde yer alacak” dedi.

Hürriyet’in Kelebek ekinde yer alan habere göre, Çağla Şıkel, Abazoğlu'nun 8 Eylül'de gerçekleşecek 210 parçalık,  2015-16 Sonbahar-Kış “Sonsuz” Koleksiyonu için Serhat Hayri’nin objektifine siyah-beyaz, kareli bir mayoyla poz verdi.

Çekimlerin ardından Cengiz Abazoğlu, Şıkel’e övgü dolu sözler söyleyerek, “Çağla’nın gökte parlayan yıldız gibi bir ışığı var. 60’ına da gelse defilelerimde yer alacak. Tasarımlarıma güzelliğiyle can verdiği için çok mutluyum” dedi.

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