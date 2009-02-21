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Çağla Kubat'ı Vietnam'a almadılar

Çağla Kubat Starboard firmasının yeni ürettiği boardları denemesi için davet edildiği Vietnam'a sokulmadı.

21 Şubat 2009 02:00

Starboard firmasının yeni ürettiği modelleri test etmek için Pattaya Kenti'ne giden Çağla Kubat, ardından aynı firmanın rüzgârlı havada kullanılmak için ürettiği boardları denemesi için davet edildiği Vietnam'a sokulmadı. 

Sörf tahtası denemek için Tayland'a gitti

Dünya ve Avrupa Şampiyonası'na, sekiz aydır sponsorunun destekleriyle Hawai'de kamp yaparak hazırlanan Çağla Kubat, sörf tahtası üreten Starboard firmasının yeni modellerini test etmek için geçtiğimiz hafta Tayland'ın Pattaya Kenti'ne gitmişti. Kubat, ardından aynı firmanın rüzgârlı havada kullanılmak için ürettiği boardları denemesi için davet edildiği Vietnam'a sokulmadı. Beraberindeki ABD'li sörfçülerin bile girdiği Vietnam'a, Türklerin bir sorun nedeniyle alınmadığı uyarısının kendisine yapıldığını belirten Kubat, "Türküm diye almadılar. Sorun varmış. Vietnam'a gitmeden önce Bangkok'ta uyarmışlardı. Geldiğim uçakla geri döndürdüler, moralim çok bozuldu. Üç gündür sörf malzemelerimle perişan oldum. Bangkok'a geri döndüm. Hawai Maui'ye dönerek antrenmanlarıma devam edeceğim. Beni davet eden firmaya da rezil oldum. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

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