Çağla Kubat, sokaktaki hayvan dostları için poz verdi

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde sörf okulu işleten milli sörfçü, manken ve oyuncu Çağla Kubat, Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvan Severler Derneği (ÇESAL) ile elele vererek, sokak hayvanları için özel poz verdi.

Ajanimo’nun haberine göre, Çeşme‘deki billboardlara ve raketlere asılacak uyarıcı afişler için gönüllü olarak kamera karşısına geçen Çağla Kubat‘a ‘Paşa‘ ve ‘Dora‘ adlı köpekler eşlik etti. Fotoğraf çekimleri, rötuşları, tasarımları tamamen gönüllü olarak yapılan kampanyanın afişleri de Çeşme Belediyesi tarafından billboard ve raketlere ücretsiz olarak asıldı.

Kampanyanın hazırlanışı ve yapılan çalışmalar hakkında Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvan Severler Derneği (ÇESAL) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bugünden itibaren Çeşme ve Alaçatı sokaklarında yeni billboard ve raketlerimizi göreceksiniz. Yine bir ‘Elele Verme’ hikayesi. Sevgili Çağla Kubat, sokaktaki dostlarımız için bize destek olmak istediğini bildirince vakit kaybetmeden kolları sıvadık. Kampanyaya ayıracak bir lira bile bütçemiz olmadığı için her şey gönüllüler ile olmalıydı. Çeşme’de yaşayan profesyonel fotoğrafçı ve heykeltraş Oğuzhan Yeşilay fotoğrafları gönüllü olarak çekeceğini söyledi ve iki saat içinde harikalar yarattı. Çekimleri Çağla Kubat Sörf Okulu’nda iki köpeğimiz ile yaptık. Paşa, Çağla Kubat ve ekibinin okulda baktığı köpeklerinden biri. Diğeri de minik Dora, iki aylıkken Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Hayvan Barınağı’ndan Ayşe Uyar tarafından kurtarılıp ÇESAL korumasına alınan kızımız. Kendisi doğuştan star. Fotoğraflar çekildikten sonra içinden seçilen üç tanesine, gönüllü olarak rötuşlarını Sıtkı Görçiz yaptı. Tabii her zamanki gibi sevgili kreatif direktörümüz Erkul Yazgan billboardları tasarladı. Aynı kampanyanın sosyal medya paylaşımları ve posterlerini de grafiker arkadaşımız Gizem Onan düzenledi. Başta Çağla Kubat olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederiz. Bedelsiz olarak billboard ve raketleri bastırıp, astıran Çeşme Belediyesi’ne ayrıca teşekkür ederiz. El ele verince her şey mümkün.”