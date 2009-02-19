Çağla Kantırcıoğlu CSO sahnesinde

İnsan sesine en yakın enstrüman olarak bilinen "keman ailesinin hüzünlü ferdi" viyolonselin büyülü tınısı sahnede çınlayacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) viyolonsel sanatçılarından Çağla Katırcıoğlu, ilk solo konseriyle bu akşam seyirciyi selamlayacak.



Orkestrayı CSO Genel Müzik Direktörü, Şef Rengim Gökmen'in yöneteceği konserde, Çağla Katırcıoğlu tarafından İspanyol asıllı Fransız besteci Edouard Lalo'nun tanınmış re minör "viyolonsel konçertosu" yorumlanacak.



Orkestranın yarınki programında da keman sanatçısı Domenico Nordio izleyici karşısına çıkacak. Konuk sanatçı Nordio, konserde Ahmet Adnan Saygun'un "keman konçertosu"nu seslendirecek.



Konserlerde, ayrıca Giuseppe Verdi'nin "Nabucco Uvertürü" ile Johannes Brahms'ın "3. Senfoni"si CSO tarafından seslendirilecek.







-Küçük yaşta başlayan tutku-







Viyolonsel sanatçısı Çağla Katırcıoğlu, küçük yaşta viyolonsel ile tanıştığını ve kısa sürede çok severek enstrümanıyla adeta özdeşleştiğini söyledi.



Viyolonsel çalışmalarına orkestranın eski sanatçılarından Prof. Engin Sansa ile başladığını anlatan Katırcıoğlu, bu büyülü müzik aletiyle tanışmasını, "Aslında teşvik sonucu oldu demek daha doğru olur. Çocuk olduğum için küçük boyutta olanıyla başladım ve onu çok sevdim" sözleriyle aktardı.



Viyolonseli tercih etmekten dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren sanatçı, "Çok yumuşak, çok güzel bir sesi var. Zorlukları var. Ancak elbette her enstrüman kadar çok. Bu zorluklara rağmen beni çok etkiliyor" dedi.



Fransız besteci Eduard Lalo'nun tanınmış eserlerinden olan "viyolonsel konçertosu"nun kendisinin de severek dinlediği yapıtlar arasında yer aldığını anlatan Çağla Katırcıoğlu, çok duygusal bir yapıt olan eseri özellikle seçtiğini ve ilk solo konserinin programında yer almasından da mutluluk duyduğunu ifade etti.







-İlk konser heyecanı-







Katırcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile ilk kez solo konser vereceğini ve bunun heyecanını duyduğunu belirtti.



Geçen yıl Haziran ayında Eskişehir Oda Orkestrası eşliğinde CSO keman sanatçılarından Tuğba Tamer ile seyirci karşısına çıktıklarını anlatan Katırcıoğlu, "Ancak solo konserin heyecanı bambaşka ve çok daha fazla" sözleriyle duyduğu heyecanı özetledi.



Kendisinin dışında ailesinde müzisyen bulunmadığını ancak ailesinin desteğinin sürekli arkasında olduğunu ifade eden Çağla Katırcıoğlu, "Ailem bana çok destek oldu. Ben de ileride çocuğum, benim gibi viyolonsel çalmak isterse bunu onun tercihine bırakırım ama isterse de teşvik ederim" dedi.



Gelecekte de enstrümanını en iyi biçimde çalmayı ve bu yöndeki kariyerini başarıyla sürdürmeyi hedeflediğini aktaran Katırcıoğlu, hem orkestrayla, hem de oda müziği konserleriyle seyirci karşısında olmayı hedeflediğini söyledi.



CSO biletleri, orkestra gişesinin yanı sıra, "www.mybilet.com" internet adresinden de edinilebilir.

