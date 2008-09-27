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Çağla dünyanın en seksi sporcusu

Türkiye Sörf Şampiyonu Çağla Kubat, Amerikan internet sitelerindeki oylamada dünyanın en seksi 3. kadın sporcusu seçildi.

27 Eylül 2008 03:00

Çağla Kubat, Amerikan internet sitelerindeki oylamada dünyanın en seksi 3. kadın sporcusu seçildi.

Mankenlik ve oyunculuk gibi özelliklerinden önce sörf sporundaki başarısıyla dikkat çeken, hatta Türkiye Sörf Şampiyonu unvanını taşıyan Çağla Kubat, güzelliğiyle de Amerikalılar`ı kendisine hayran bıraktı.

Kubat`ın Amerika`daki ünü dünyaca tanınmış sörf dergisi Wind Surfing'te röportajının yayımlanmasıyla başladı. ABD'nin thefashionspot ve askmen isimli internet sitelerindeki oylamada; dünyanın en seksi sporcuları seçildi.

Çağla Kubat, yüzücü Amanda Beard'ün birinci olduğu listede üçüncü sırada yer aldı. Eski tenisçi yeni manken Anna Kournikova ise Çağla'nın çok gerilerinde kaldı.

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