T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Çağla da bebek de çok iyi!'

Ünlü manken Çağla Şikel Amerikan Hastanesi'nde doğum yaparak bebeğini kucağına aldı.

02 Kasım 2009 02:00

Ünlü manken Çağla Şikel Amerikan Hastanesi'nde doğum yaparak bebeğini kucağına aldı.

Çağla Şikel'in normal doğum yaptığı ve Kuzey adını verdikleri erkek bebeğinin kilosunun 2 kilo 722 gram olduğu öğrenildi. Doğum sırasında eşi Emre Altuğ ve kardeşi Berna, Çağla Şikel'in yanından ayrılmadı. Emre Altuğ, baba olduktan çok kısa bir süre sonra, Haldun Dormen Tiyatrosu'nda sahnelenen Avenue Q Müzikali'ndeki rolü için hastaneden ayrılmak zorunda kaldı.

Çağla da bebek de çok iyi

Tiyatro çıkışı konuşan Emre Altuğ, "Çağla da bebek de çok iyi. Her şey yolunda" dedi. Çift, normal doğumla 2 kilo 770 gram ağırlığında dünyaya gelen oğulları için daha önce Hüseyin Kuzey adını vereceklerini söylemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24