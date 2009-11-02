Çağla da bebek de çok iyi

Çağla Şikel'in normal doğum yaptığı ve Kuzey adını verdikleri erkek bebeğinin kilosunun 2 kilo 722 gram olduğu öğrenildi. Doğum sırasında eşi Emre Altuğ ve kardeşi Berna, Çağla Şikel'in yanından ayrılmadı. Emre Altuğ, baba olduktan çok kısa bir süre sonra, Haldun Dormen Tiyatrosu'nda sahnelenen Avenue Q Müzikali'ndeki rolü için hastaneden ayrılmak zorunda kaldı.Tiyatro çıkışı konuşan Emre Altuğ, "Çağla da bebek de çok iyi. Her şey yolunda" dedi. Çift, normal doğumla 2 kilo 770 gram ağırlığında dünyaya gelen oğulları için daha önce Hüseyin Kuzey adını vereceklerini söylemişti.