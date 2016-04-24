Çağla Büyükakçay, WTA tekler turnuvasında şampiyonluğa uzanan ilk Türk kadın tenisçi oldu

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde Türk raket Çağla Büyükakçay, Karadağlı tenisçi Danka Kovinic'i 2-1 yenerek şampiyon oldu

Garanti Koza Arena'da düzenlenen turnuvada, WTA turnuvalarında ilk kez final oynayan Türk tenisçi olan Çağla Büyükakçay, bir ilke daha imza atarak şampiyon oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre; maça, 5 numaralı seribaşı olan rakibi karşısında kötü başlayan ve çok fazla basit hata yapan Çağla, ilk sette 2 kez servis oyununu kırdırdı. Dünya sıralamasında 60. sırada yer alan Kovinic ise servis kırma avantajını iyi kullandı. Servis attığı 5 oyunun 4'ünü kazanan Karadağlı raket, ilk seti 6-3 alarak 1-0 öne geçti. Finale gelene kadar oynadığı maçlarda rakiplerine hiç set vermeyen Çağla, turnuvada ilk kez set kaybetti.

WTA sıralamasında 118 numara olan Çağla, ikinci sete iyi servis kullanarak başladı. İlk dört servis oyununda hata yapmayan milli tenisçi, 4. oyunda da rakibinin servisini kırdı. Milli raket iyi servis attığı ilk 7 oyun sonunda 5-2'lik üstünlük yakaladı. Çağla 8. oyunda yine rakibinin servisini kırdı ve çok iyi oynadığı seti 6-2 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

Şampiyonun belirleneceği son sette etkili servis kullanan Çağla, 4. oyunda da rakibinin servisini kırdı ve 3-1'lik üstünlük yakaladı. Setin 5. oyunu oldukça uzun sürdü. İki tenisçi de 10 dakikadan uzun süren oyunu kazanmak için bütün enerjilerini sahaya verdi. Çağla bu oyunu da kazanarak sette durumu 4-1'ye getirdi ve önemli bir avantaj elde etti. Sonraki iki oyunda tenisçiler kullandıkları servislerde hata yapmadı ve Çağla, 7. oyun sonunda 5-2 üstünlük sağladı. Milli raket, rakibinin servis oyununu kıramasa da kendi servisini aldı ve seti 6-3, 2 saat 23 dakika süren maçı da 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Tarihi bir başarı elde eden Türk tenisçi, son oyunda 4 kez maç sayısı şansını kullanamadı. Eline geçen 5. şansı değerlendiren Çağla, şampiyonluk sayısından sonra kortta büyük bir mutluluk yaşadı. Çağla, sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

Daha önce Kovinic'le sadece bir kez karşılaşan ve 6-1/6-3'lük setlerle yenilen Çağla, rakibi karşısında rövanşı da almış oldu.