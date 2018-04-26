T24 LogoT24 Logo
Spor

Çağla Büyükakçay, ilk turda elendi

Büyükakçay, TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'na erken veda etti

26 Nisan 2018 17:50

TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Çağla Büyükakçay turnuvaya veda etti.

Garanti Koza Park'ta oynanan tekler 1'inci tur karşılaşmasında Yunan rakibi Maria Sakkari ile karşılaşan Çağla Büyükakçay, maça kötü başlamasına rağmen servis kırarak 1-0 öne geçti. Yunan sporcunun etkili vuruşları sonrası savunmada kalan milli tenisçi, 2-1 geriye düştü. İkinci kez servis kırdığı bölümde 4-2 üstünlük yakalamayı başaran ve etkili hücumlarla 5-3 öne geçen Çağla Büyükakçay, servislerde yaptığı hatalarla Sakkari'nin eşitliği yakalamasına engel olamadı. Milli sporcu, ilk seti 7-5 yitirdi. Karşılaşmanın ikinci setinde de file önünde etkisiz kalan Çağla Büyükakçay, 4-0 geriye düştü. Daha sonra Çağla skoru 4-2'ye getirse de, ikinci seti 6-2 kazanan Maria Sakkari adını 2'nci tura yazdırdı.

Günün diğer tekler mücadelesinde ise Sloven Polona Hercog, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 geçerek 2'nci tura yükselen bir diğer isim oldu.

ETİKETLER

Çağla Büyükakçayilk turelendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24