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Spor

Çağla Büyükakçay ilk turda elendi

Dubai Tenis Şampiyonası tek kadınlar ilk turunda İsviçreli Golubic ile karşılaşan Çağla Büyükakçay, rakibine 2-1 yenildi

19 Şubat 2017 22:46

Dubai Tenis Şampiyonası'nda mücadele eden Çağla Büyükakçay, tek kadınlar ilk turunda İsviçreli Viktorija Golubic'e 2-1 yenilerek elendi.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda, dünya klasmanında 82'ncilikte bulunan Çağla Büyükakçay ile dünya 62 numarası Golubic karşılaştı.

Milli tenisçi, 2 saat 44 dakika süren mücadelede Golubic'e 6-7, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilerek tek kadınlarda ilk turu geçemedi.

Turnuvaya çift kadınlarda devam edecek Çağla Büyükakçay ile Rus partneri Natalia Vikhlyantseva, ilk turda Lüksemburglu Mandy Minella ve Letonyalı Anastasija Sevastova'nın karşısına çıkacak.

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