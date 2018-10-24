Çağla Büyükakçay adım adım finale

İSTANBUL,(DHA)



Milli raket Çağla Büyükakçay, Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası\'nda adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Bu sene 18\'incisi düzenlenen toplam 25 bin Dolar ödüllü Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası\'nda çeyrek final eşleşmeleri netlik kazandı. TED Spor Kulübü\'ndeki organizasyonun eski finalistlerinden Çağla Büyükakçay, 2 numaralı seri başını saf dışı bırakarak yoluna devam etti.

Açılış turunda İpek Soylu\'yu geçen Çağla, ikinci turda klasmanın 179. basamağındaki Rus Liudmila Samsonova\'yı turnuvanın dışına itti. Setlerde geriye düştüğü maçtan 2 saat 35 dakika sonunda 3-6, 7-5, 6-3\'le üstün ayrılan Büyükakçay, çeyrek finalde Rumen Gabriela Ruse ile eşleşti.

İLAY\'DAN İYİ MÜCADELE

Son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç raket İlay Yörük, Cumhuriyet Kızları\'na şanssız bir şekilde veda etti. 2001 doğumlu İlay, maç için attığı servisleri değerlendiremediği buluşmada Makedon Lina Gjorcheska\'ya 3 saat 33 dakika sonunda 7-6, 5-7, 7-5 mağlup oldu.

Yörük\'ün yanı sıra Başak Eraydın, Berfu Cengiz ve İpek Öz de ikinci turda elendi. Başak\'ın Hırvat Ana Vrljic karşısında skor 4-6, 3-4 iken sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadığı günde Berfu, Rus Daria Kruzhkova\'ya 6-4, 6-2; İpek ise Sırp Nina Stojanovic\'e 6-2, 6-1\'lik setlerle kaybetti.

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