Çağırankaya Yaylası'nda sesler yankılanıyor

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE\'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 392 rakımlı Çağırankaya Yaylası’nda dev kayalara doğru yüksek sesle haykırışlar yankılanıyor. Genellikle sis bulutunun üstünde kalan yayla, ismini de çağrıştıran ses yankı özelliği ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

İkizdere ilçesindeki Çağırankaya Yaylası, büyüleyici doğası ile insanları kendine hayran bırakıyor. Adını düz konumdaki yaylanın çevresindeki dik yamaçlı kaya ve uçurumlarda ses yankısı oluşmasından alan yaylada, dev kayalara doğru yüksek sesle haykırışlar geri dönerek yankılanıyor. Kişi yüksek sesle haykırınca ses bir süre sonra yaylada yankı buluyor. Genellikle sis bulutunun üstünde kalan yayla, ses yankı özelliği ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Yaylaya gelen ve vadiye doğru bağıranların sesi vadi boyunca yankılanıyor.

Çağırankaya Yaylası\'nda çocukluğunun geçtiğini anlatan Recep Coşkun, \"Yaylamız adını yaylanın en zirvesinde bulunan kayadan almıştır. Bu kayalar müthiş bir yankı yapmaktadır. \'Çağıran\' eki de bu kayaya sesli bağırdığımızda yaptığı yankıdan dolayı verilmiştir. Çocukluğumuzda gelir kayalara bağırır kendi sesimizi geri duyardık. İstanbul’da yaşıyoruz ama her yaz yaylaya geliyoruz. Burası bizim çocukluğumuzun hatıralarıyla dolu bir yer. Şu an burası bir mesire alanı oldu. İnsanlar gelip piknik yapıp güzel vakit geçiriyorlar. Yaylaya gelenler buradan muhteşem güneş batımını da bulutların üzerinde izleyebiliyorlar. Türkiye’de en güzel güneş batımı bu yaylada izlenir diye biliyoruz\" dedi.

HOCAOĞLU: RİZE, DOĞA VE KÜLTÜR CENNETİ

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin her mevsim farklı tatlar sunan kenti Rize\'nin coğrafi konumun sunduğu fırsatlarla bir doğa ve kültür cenneti olduğunu söyledi. Hocaoğlu, \"Rize, vadileri belirleyen dereleri, metrelerce yüksekten düşerek Karadeniz’e karışan şelaleleri, Kaçkar’ın eteklerini süsleyen yaylaları, dik yamaçlarla kurulu yayla evleri ve bu evlerdeki otantik yaşam tarzı; tarihi eskilere uzanan nadide ahşap konakları, doğayla yoğrulan yaratıcı, özgün ve leziz sofraları; sayısız endemik bitkisi, sık ormanlarındaki zengin bitki ve hayvan çeşitliliği, buzul gölleri, Ortaçağ kaleleri, kemerli taş köprüleri, sıcacık termal kaynakları, özenle işlenen çay tarlaları, neşeli ve esprili insanları ve özetle; her yanı ve köşesiyle herkes için bir davetiye sunuyor\" dedi.

