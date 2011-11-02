Çağın hastalığı yeni değilmiş

T24 - Çağımızın amansız hastalığı kanserin Antik Çağ'da da insan sağlığını tehdit ettiği belirlendi.



Eski Mısır'dan kalma 2250 yıllık bir mumyayı inceleyen bilim adamları, mumyada günümüzde en çok görülen kanser türlerinden birini tespit etti.



Discovery News'ün haberine göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilen “M1” adlı mumya üzerinde radyolojik incelemeler yapan uzmanlar, Eski Mısır'da yaşamış 51-60 yaşları arasındaki bir erkeğin “prostat kanseri” nedeniyle “yavaş ve ağrılı” bir ölüm yaşadığını belirledi.



Sonuçları “International Journal of Paleopathology” dergisinde yayımlanan araştırmaya katılan uzmanlar, mumyada boyutları 0,1 ila 1,5 cm arasında değişen ve metastatik prostat kanserine işaret eden tümörler tespit etti.



M1'in, Mısır'da bilinen en eski ve dünyada ise kayıtlara geçen ikinci en eski prostat kanseri vakası olduğu belirtildi.



Bilim adamları, daha önce de bir İskit kralının Sibirya steplerinde bulunan 2700 yıllık iskeletinde prostat kanserine rastlamıştı.







