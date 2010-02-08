Çağımızın virüsü "internet"

T24- İnternet kullanımıyla ilgili araştırmaları bir araya getiren Fransız Le Nouvel Observateur Dergisi, sanal âlemin kullanımında aşırıya kaçılmasıyla oluşan hastalıkları sıraladı. İşte o hastalık ve hasta tipleri:

Hastalık hastaları

Hissettiği en ufak ağrıda Google’a başvuranlar. Sürekli sağlık forumlarını okurlar.



Google Earth ve lokasyon bağımlılığı

Bazıları internetten cep telefonlarına yükledikleri “yer gösteren” sistemler sayesinde başkalarını adım adım takip edebiliyor. Kimi bu durumu abartıp beğendiği kişiyi takibe alıp onun gittiği barlara uğruyor ya da Google Earth’ten platonik aşkının evini gözleyebiliyor.



İnternet hiperaktivitesi

23 saniyeden fazla bir konu üzerinde konsantre olamıyor. Sürekli email’lerine yanıt veriyor, Facebook’a giriyor,msn’den chat yapıyor, YouTube’dan video izliyor, Deezer gibi müzik sitelerinden kendine playlist yapıyor, aklına gelen her şeyi, yediğiniiçtiğini Twitter’da yazıyor. Her zaman çok yoğun, bilgisayarbaşında ve bir anda binlerce şey düşünüp çok az şey yapıyor.



Saplantılılar

I-Tunes’ta albümlerini sıralamayı veya Flickr’da fotoğraflarını düzenlemeyi severler... Akşamyemeklerinde, karşılarındakilerin sözünü kesip Wikipedia’dan bakarak söyleneni teyit etmeye çalışırlar.



İnternet şizofrenleri

Her çöpçatan sitesinde kızların ilgisini çekmek için yaklaşık 20 profile sahip olanlar: Romantik, komik, atılgan, utangaç... Bazen kişiliklerini karıştırırlar.





Google paranoyası

Hiçbir haberin gerçekliğine hemen inanmaz, Google’da uzun uzun araştırırlar. Kimi de Facebook uzmanıdır, sitede arkadaşlığını kabul etmeyen insanları listeler. İnsanların kendisi hakkında kötü şeyler söylemediğinden emin olmak için durmadan kendi adını Google’da arar.