Çağdaş'ı vuran polis dengesini kaybetmiş!

Antalya'da 'Dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle 18 yaşındaki Çağdaş Gemik'i vurarak öldüren polis memuru Mehmet Ergin, ifadesinde, "Dengemi kaybettim, silah istem dışı patladı" dedi. Otopsi raporunda Çağdaş Gemik'e iki değil bir kurşunun isabet ettiği belirlendi. Olay yeri krokisinde de polis Ergin'in, Çağdaş'ı 11.3 metreden vurduğu yazıldı.



Geçen pazartesi günü öğleden sonra devriye gezen bir Yunus ekibinin 'Dur' ikazına uymayarak kaçan motosikletli iki gence ateş açan Önleyici Hizmetler Şubesi'nde görevli polis memuru Mehmet Ergin, gençlerden Çağdaş Gemik'in ölümüne neden olmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 13 yıllık polis memuru cezaevine konulmuştu.



'Şahıs ısrarla kaçtı'



Evli ve iki çocuk babası polis memuru Ergin'in, mahkemeye verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Ekip arkadaşım Ahmet'le Yeşildere bölgesinde görevliydim. Devriye amaçlı 1173'ten 1176 sokağa giriş yaptık. Bu sırada karşımızdan fazla hızlı olmayacak şekilde bir motosiklette iki şahıs geliyordu. Motoru kullanan şahısta kask vardı. Bu bölgede genelde genç çocuklar uyuşturucu kuryeliğinde kullanıldığı için onlar bize doğru gelirken yavaşlayarak durmaları konusunda ikazda bulunduk. Ancak şahıs birden hızlandı, kovalamaya başladık. Bir taraftan el işaretiyle durmasını ikaz ediyorduk. Şahıslar sağa doğru dönüş yaparak 1173 sokağa girdiler. Köprüyü geçtikten sonra virajda ikazlarımız üzerine motor sağda durdu. Biz de bir kaç metre arkalarında durduk. Arkadaşımla ben motordan indik.



Yerler mıcırlı olunca sendeledim...



Diğer motorun arkasında oturan şahıs bize doğru geldi, ben henüz kaskımı çıkarmamıştım. Diğer motoru kullanan kasklı şahıs birden motorun üzerine yatar şekilde eğilip motora gaz verdi ve kaçmaya başladı. Biz arkadaşımla `Dur polis' diye bağırdık. Ben silahımı çektim. Şahsa doğru koşmaya başladım. Yine `Dur polis' diye bağırıp havaya bir el ateş ettim. Şahıs motoru yolun sağından soluna doğru sürdü. Bir taraftan da sola doğru hafif kafasını çevirip geriye doğru bakarken, bir elini belinin arka tarafına götürdü. Ben aynı zamanda koştuğum için, yerler de mıcırlı olduğundan, silah elimdeyken bir anda sendeledim ve silah bir el daha patladı. Hemen ardından şahsın motordan yere düştüğünü gördüm. Yanına koştum. Kask kafasından fırlamıştı. Boynunun kenarından kan akıyordu. Elimi hemen kan gelen yere bastırdım. Nefes alması kolay olsun diye kafasını yana doğru çevirdim. Parmağımı ekipler gelinceye kadar kan gelen yere basılı tuttum. Kesinlikle şahsı vurma niyetim yoktu.''



Tanık: Polis bilinçli olarak iki el ateş etti



Olay sırasında motosikletin arkasında olan görgü tanığı 20 yaşındaki Halil Keşifçi, ifadesinde kuaförlük yaptığını ve esrar içicisi olduğunu söyledi. Çağdaş'ı çocukluktan itibaren tanıdığını ve kuaföre geldiğinde saçlarını kestiğini anlatan Kesifçi, olay günü Çağdaş'ın motosikletiyle evlerinin önüne geldiğini belirtti. Kesifçi şunları söyledi:



"Çağdaş, bana Yeşildere Mahallesi'ne teyzesine gidip geleceğini, benim de kendisine arkadaşlık etmemi söyleyince motosikletin arkasına bindim. Polis Yeşildere'de bizi durdurmak istedi, kaçtık. Çağdaş, 'Ağabey ehliyet, ruhsat yok, motosikleti kaptırırız' diyordu. Bir süre sonra durduk. Ben motordan indim, Çağdaş inmedi, memurlar da indiler. Bu sırada Çağdaş'ın motorunun hareket ettiğini fark ettim. Benim hemen önümde bulunan polis memuru 'Dur' diyerek Çağdaş'ın olduğu tarafa doğru koşmaya başladı. Ben de döndüm, o an polis memurunun elinde tabancayı gördüm. İki el ateş etti.



Silah olan eli, omuz hizasındaydı



Silah seslerinden sonra gördüğümde polis memurunun eli tam dik olarak havaya kalkık değildi, eğik şekilde Çağdaş'a doğru yönelmişti. Ancak tam hedef alıp almadığını bilemiyorum. Hatırladığım kadarı ile silah olan eli, omuz hizasından biraz yukarıda duruyordu. Polis memurunun Çağdaş'ın arkasından koştuktan sonra bacaklarını biri önde diğeri arkada olacak şekilde ve hafif kırmış haldeyken silahı doğrulttuğunu gördüm. Çağdaş yere düşünce ateş eden polis memuru ve ben yanına koştuk, kafasındaki kask düşmüştü, yüzünden kan geliyordu. Hatta polis memuru kan gelen yere elini bastırdı.''



Otopside tek mermi



Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'nde savcı Ümit Yaşar Özdemir nezaretinde yapılan otopside de Çağdaş Gemik'in vücudunda tek mermi izi bulunduğuna yer verildi. Otopsi raporunda, 'Boyun sağ arka orta kısımda 0.4 santimetre çaplı düzensiz mermi girişine uygun yara, sol yanak orta alt kısmında kanamalı 1.1 santimetre çaplı mermi çıkışına uygun yara olduğu belirlenmiştir' ifadesi yer aldı.

