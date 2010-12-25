Çağdaş'ı öldüren polisin hapis cezası bozuldu

T24 - Antalya'da, 2 yıl önce ‘dur’ uyarısına uymayan 18 yaşındaki Çağdaş Gemik'i tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru 34 yaşındaki Mehmet Ergin'e verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını kararını Yargıtay bozdu. Yargıtay sanık Ergin'in ‘olası kastla adam öldürme’ suçundan değil, ‘yaralama sonucunda ölüme neden olmak’tan yargılanmasını istedi.





‘Kasten adam öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davada Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi polis memuru Mehmet Ergin'i ‘olası kastla adam öldürme’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Yararla ilgili Yargıtay'ta temyiz başvurusu yapıldı. Yargıtay savcısı Seydi Kaymaz, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi Başkanlığı'na verdiği mütalaada, yerel mahkeme kararının yasaya aykırı bulunduğunu öne sürdü. Savcı Kaymaz, mevcut delillere göre, olayın tanığı Halil Keşifçi'nin beyanıyla mahkemenin kararında, sanık Mehmet Ergin'in havaya bir el ateş ettikten sonra, ‘maktulün üzerine ateş ederek başından vurarak ölümüne sebebiyet verdiği’ şeklinde gerekçe bulunduğunu, buna göre sanığın ‘kasten adam öldürme’ suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.



Yargıtay 'yaralanma sonucu' dedi

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi ise sanığın ‘yaralama sonucunda ölüme neden olmak’ suçundan yargılanması gerektiğine hükmetti. Yargıtay kararında şu hükümlere yer verildi:

“Hayati bölgeler hedef alınarak ateş edildiğini gösteren kesin ve yeterli kanıt bulunmadığı anlaşıldığı halde (kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak) suçundan hüküm kurulması gerekirken, suç niteliğinde yanılgıya düşülerek, unsurları oluşmayan olası kastla insan öldürme suçundan hüküm kurulması yasaya aykırıdır. Sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden bozulmasına, sanık hakkında hükmolunan ceza miktarına, tutuklulukta geçirdiği süreye ve bozma nedenine göre sanık müdafiinin tahliye isteminin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.”

Polis memuru Mehmet Ergin'in cezası yeniden yargılama sonucu üst sınırdan verilirse 16 yıl, alt sınırdan verilirse 12 yıl olacak.



‘Yerel mahkeme kararında dirensin'

Çağdaş Gemik'in ailesinin avukatlarından Ayçin Turna Güler, Yargıtay'ın bozma kararını doğru bulmadığını belirterek, şöyle dedi: “Biz Çağdaş Hukukçular Derneği ilk günden bu yana polis memuru Mehmet Ergin'in Çağdaş Gemik'i kasten öldürdüğünü düşünüyoruz. Yerel mahkemenin ‘Olası kastla öldürme’ sonucu vermiş olduğu 16 yıl 8 aylık ceza da Türkiye tarihinde polisin fütursuzca uyguladığı şiddete verilen en yüksek ceza kararı olma özelliğini taşımaktadır. Bugün Yargıtay'ın bozma kararı gösteriyor ki Türk yargısı halen polis şiddetine hak ettiği cezayı vermek istemiyor. Belki şükretmek gerekir ki Yargıtay taksir sebebiyle bozma kararı da verebilirdi. Ki ‘Taksirle ölüme neden olduğu’ şeklinde bozulsaydı bu gün hukuk adına çok daha üzülecektim. Biz yerel mahkemenin verdiği kararda direnmesi gerektiğine inanıyoruz. Örnek bir karar olduğu için de bu inancımız daha da pekişiyor.”



Olay nasıl olmuştu?



Antalya Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Yunus timlerinde görevli 13 yıllık polis memuru Mehmet Ergin, 27 Ekim 2008'de motosikletle Yeşildere Mahallesi 1176 Sokak'ta devriye gezerken, üzerinde iki kişi bulunan 07 CGH 84 plakalı motosiklet ‘Dur’ ikazına uymayarak kaçmaya başlamış, duraksayan motosikletin arka kısmında oturan Halil Keşifçi indikten sonra sürücü Çağdaş Gemik tekrar kaçmaya çalışınca, polis memuru arkasından 2 el ateş etmişti. Mehmet Ergin'in tabancasından çıkan kurşunlardan biri, ilköğretim mezunu olan ve otellerde animatörlük yapan Çağdaş Gemik'in ensesinden girip yanağından çıkarak ölümüne neden olmuştu. Tutuklanan polis Ergin, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





