'Çağdaş şehirler anayasası şart'

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Vefik Alp, büyük imar ve şehircilik reformu için, "Çağdaş Şehirler Anayasası"nın uygulanması gerektiğini bildirdi.





Alp, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'u ve giderek bozulan diğer şehirleri, turizm beldelerini, doğal ve tarihi varlıkları toparlamak, çocuklara yaşanabilir, düzeyli, güvenli çevreler bırakmak için "büyük imar ve şehircilik reformu" yapmak gerektiğini belirtti.



"Büyük imar ve şehircilik reformunu eğitimden başlamak üzere zihniyet, mevzuat ve teşkilatı yenileyerek başarmak için 'Çağdaş Şehirler Anayasası'nın uygulanması gerekir" diyen Alp, bu anayasada yer alan maddeleri şöyle sıraladı:



"Gecekonduları oy deposu, imar işlerini rant olarak görme. İnşaat işini köşe dönme yolu olarak algılama. Yapı, yol, şehir planlamanın uzmanların işi olduğunu unutma. İmar işlerinin kamu düzenini doğrudan etkilediğini bil. Düzenli toplumun düzenli şehir ile eşdeğer olduğunu kabullen. Büyükşehirlerde taşın, toprağın altın olmadığını öğren. İllegal yapılaşma ile bindiğin dalı kestiğinin farkına var. İyi ev, şehir, çevrenin sağlık ve mutluluğun için kaçınılmaz olduğunu anla. Doğaya, tarihe duyarlı ol, sahip çık, yanlış yapanlara tepki göster. Kente, çevreye zarar verdiğinde insanlık suçu işlediğini bil. Evinin, bahçenin başkalarının da görsel çevresi olduğunu kabul et. Güzel, düzeyli kentler gelişmişliğin, zenginliğin aynasıdır, unutma. Bozulan kentin, çevrenin düzelmesinin yüzyıllar aldığını hatırla. Çevreye verdiğin zararın kendi sonunu hazırlandığını aklından çıkarma. Yöneticilerini parti rozetine göre değil liyakate, ehliyete göre seç."

