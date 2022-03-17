Çağdaş sanat galerisi Bosfor, sekiz sanatçının eserlerinden oluşan karma sergiyle Juma Karaköy’de açılıyor

T24 Kültür Sanat

İstanbul’un en genç çağdaş sanat galerisi Juma Karaköy binasında açılıyor. Yarın (18 Mart Cuma) açılışını yapacak olan Bosfor galeri, serüvenine ‘Dağ’ isimli karma sergi ile başlıyor.

Sanatçılar Burcu Erden, Mithat Şen, Erman Özbaşaran, Olgu Ülkenciler, Ahmet Çerkez, Yasha Butler, Ahmet Elhan ve Ilgın Seymen’in yer aldığı sergide; heykel, rölyef, seramik obje, hazır nesne, fotoğraf ve resim medyumlarından işler olacak.

Gökşen Buğra’nın küratörlüğünde hazırlanan ve 18 Mart – 30 Nisan tarihleri arasında görülebilecek ‘Dağ’ sergisinin tanıtım metninde yer alan ifadeler şöyle:

“‘Dağ’, süratle göz önünde canlandırılabilen dev kütlesi, sağlam, sert, aşınmaz imajıyla insan-doğa ilişkisindeki başat formlardan biri. Yeryüzünün büyük ölçekli rölyefi, kara parçalarının dörtte biri ve dünyanın taşıyıcı kolonları olan dağlar, hava akımını ayarlaması, faunası ile bir hava filtresi oluşturması, şiddetli kasırgaları ve sarsıntıları önleyerek yeryüzüne bir denge vermesi bakımından gördüğümüzden ötede işlevlere sahip.

‘Dağ’, form olarak güçlü çağrışımlara açıldığı gibi sakinliği, kapsayıcılığı ve durağanlığı ile meditatif bir varlık. Kutsal metinlerde sıkça rastladığımız, peygamberlerin ve kahramanların sığınma ve olgunlaşma durağı olan dağ, mitolojinin, sanatın ve edebiyatın temel motiflerinden biri. Gökyüzüne yakınlığı ile kutsal güç kaynağı olarak işaret edilen dağ, zorlu yaşam koşulları ve hayatta kalma sınavlarının ev sahibi. Adeta doğal bir tapınak olan dağlar, inancın, insanın kendisiyle başbaşa kalma haliyle sınandığı bir olgunluk aşamasını simgeliyor.

Galeri Bosfor, açılış sergisi olan ‘Dağ’ ile bu güçlü imgeye yeniden bakmaya davet ederken, sanat eserinin ve sanatçının taşıyıcı kolon olduğu bir galeri sistemi üzerine kurulduğunun altını çiziyor.”

Ziyaret saatleri: Salı-Cumartesi | 11.00-19.00