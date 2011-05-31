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Kültür-Sanat

Çağdaş sanat Anadolu yolunda!

Şekerbank ‘Açıkekran’ Yeni Medya Sanatları Galerisi Teşvikiye’de açıldı...

31 Mayıs 2011 03:00

T24 - Şekerbank,‘Açıkekran’ ismiyle başlattığı yeni medya sanatları alanındaki projesi kapsamında, çağdaş sanatı Anadolu’ya ulaştırmaya başladı. Başta yeni medya olmak üzere, güncel sanat alanında yer alan çağdaş eserlerin sergileneceği Şekerbank Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi, İstanbul Teşvikiye Caddesi’nde sanatseverleri bekliyor... 

Banka, yeni medya başlığı altındaki video sanat yapıtlarına özel Türkiye’nin ilk Yeni Medya Sanatları Galerisi’ni Teşvikiye’de açarken, sergi kapsamındaki eserleri Mardin’den Alpullu’ya farklı şubelerinde de eş zamanlı olarak sergiliyor. 

Türkiye’nin ilk Yeni Medya Sanatları Galerisi ‘Açıkekran’da sergilenen eserler, eş zamanlı olarak İstanbul Feneryolu, Ankara Küçükesat ve Çankaya, Kırklareli Alpullu, Ordu, İzmir ile Mardin olmak üzere, 7 pilot ildeki Şekerbank şubelerinde görülebilecek. Uygulama, zaman içinde Şekerbank’ın Türkiye genelindeki diğer şubelerine de yayılacak.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Ali Akay’ın üstlendiği Şekerbank ’Açıkekran’ Yeni Medya Sanatları Galerisi’nin, ‘Arşiv I: İkilikler’ adlı açılış sergisinde; Elif Çelebi, Jalal Toufic (Lübnan), Susan Kleinberg (ABD) ve Selim Birsel’in ulusal ve uluslar arası eserleri sergileniyor. Sergi, 16 Mayıs - 24 Haziran 2011 tarihleri arasında tüm sanatseverler tarafından görülebilecek.

Uluslararası sanat platformlarında sergilenen önemli eserlerin Şekerbank şubelerinde Anadolu insanı ile buluşacağı ‘Açıkekran’ ile Şekerbank, yerelle küreseli bütünleştirerek, sanatın ortak dilini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Banka ayrıca, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında bu alanda Türkiye genelindeki genç sanatçıların ve yerel yeteneklerin destekleneceği projeler gerçekleştirecek.  


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