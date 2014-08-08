Çağdaş sanat diye kaplumbağaya iPad vidaladı!

Kolorado’daki Aspen Sanat Müzesi’nde, kabuklarına vidalarla iPad monte edilen canlı kaplumbağaların sergilenecek olması büyük tepki çekti.

Müze 9 Ağustos’ta, yeni binaya geçişini Çinli sanatçı Cai Guo-Qiang’ın, üç Afrika kaplumbağası ve iPad’lerden oluşan Hayalet Şehirden Kaçış isimli sergisiyle kutlayacak(!). Fakat müzenin Facebook sayfası üzerinden yaptığı duyuru kısa zamanda karşı kampanyaya dönüştü. İnternet üzerinden yürütülen kampanyanın mesajı şöyle: “Hayvanları suistimal etmeyi durdurun ve o iPad’leri kaplumbağaların üzerinden hemen çıkarın!”.

Meseleyi hayvan hakları açısından ele alan ve bugüne kadar 1.649 destekçi bulan kampanyaya imza atanların en büyük endişesi; çağdaş sanat adı altında bir canlıya eziyet edilmesi.

'Bu sergiyle kaplumbağaları kurtardık'

Sergiyi düzenleyen Cai Guo-Qiang ve Aspen Sanat Müzesi ise sergiyi böyle savunuyor: “Afrika kaplumbağaları arkadaş canlısı, iyi huylu ve getirildiği ortama hızla adapte olan türlerdir. Sergiye hazırlık aşamasında, veterinere ve doğal kaynakları koruma teşkilatına danışarak, kaplumbağaların rahatı ve sağlığı için uygun bir ortam yarattık. Kabuklarına belirli yükseklikte montajlanan iPad, kaplumbağaların büyümelerine engel olmuyor. Bu sergiyle, kaplumbağa çiftleştirip, satan ve neticede onların doğasını bozan üreticilere gönderme yapıyoruz. Ayrıca üç kaplumbağayı, sergi sayesinde onların elinden kurtarmış olduk”

'Kaplumbağanın iç organları bile zarar görür'

Konu hakkında görüş aldığımız İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Arslan’a göre, böyle bir işlem gören kaplumbağanın mutlaka ağrısı vardır. Halk arasında bilinenin aksine kaplumbağanın kabuğu vücuduna yapışık olduğu için hayvanın iç organları da zarar görebilir. Sırtında kendisine ait olmayan bir madde taşıdığından illa ki zarar görür, enfeksiyon kapma riski de var. Arslan, Türkiye’deki yasalara göre suç olan bu uygulamaya Amerika’da nasıl izin verildiğini anlamakta zorlandığını sözlerine ekledi.