Çağdaş Hukukçular Derneği davasında bir tahliye

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HBB) üyesi avukatların yargılandığı davada, Ahmet Mandacı’nın, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi. Selçuk Kozağaçlı, Engin Gökoğlu, Behiç Aşçı, Aycan Çiçek ve Aytaç Ünsal, “kaçma şüphesi” gerekçesiyle serbest bırakılmadı. Duruşma 18-19-20-21 Mart 2019’a ertelendi.

“Gördüğüm en kötü yargıçsınız”

Sanıklardan avukat Selçuk Kozağaçlı duruşmada, dün yaptıkları reddi hakim talebi üzerine konuştu. Reddi hakim talebinin sebeplerini üç maddede açıklayan Kozağaçlı, “Hakim ret sebebim soyut, başkan için. Uzun yıllardır ceza yargılamalarında avukatlık yapıyorum. Gördüğüm en kötü yargıçsınız Ben DGM’lerdeki askeri üyeye yetişebildim. Böyle bir yargılama görmedim. Üyeleriniz mübaşir veya katipten daha etkili değiller. Üye hakimler sadece fotoğrafı tamamlıyorlar. Onları bu sebeple reddetmiyorum. Bu mahkemeyi yürütecek durumda olduğunuzu düşünmüyorum” dedi.

"Açıkça düşmanlık ettiğinizi düşünüyorum"

“İkincisi sizin sola sosyalistlere muhaliflere açıkça düşmanlık ettiğinizi düşünüyorum” diyen Kozağaçlı, “Siz tarafsınız. Üçüncüsü kişisel mesele. Bir yargının bir sanıkla hele ki avukat bir sanıkla kişisel husumet yarattınız. Siyasal olarak bu ülkede faşizme karşı mücadele edildiği sürece, Kişisel olarak da ben yaşadığım sürece bu yaptığınız unutmayacağım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Ahmet Mandacı’nın ev hapsiyle tahliye edilmesine karar verdi. Heyet; kaçma şüphesi gerekçesiyle Selçuk Kozağaçlı, Engin Gökoğlu, Behiç Aşçı, Aycan Çiçek ve Aytaç Ünsal’ın tutukluluk halinin devam etmesini kararlaştırdı. Duruşma 18-19-20-21 Mart 2019’a ertelendi.

Ne olmuştu?

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), OHAL kapsamındaki 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 22 Kasım 2016’da kapatılan 375 dernek ve 9 basın yayın kuruluşu arasındaydı.

Derneğin İstanbul ve Ankara şubeleri ile Halkın Hukuk Bürosu’ndan olan 14 avukat da, avukatlıklarını yaptıkları Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın duruşmasından bir gün önce tutuklanmıştı.

Avukatlar Didem Baydar, Şükriye Erden, Ayşegül Çağatay, Ebru Timtik, Aytaç Ünsal, Zehra Özdemir, Yağmur Ereren Evin, Engin Gökoğlu, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek, Naciye Demir, Behiç Aşçı, Barkın Timtik ve Özgür Yılmaz 21 Eylül’den beri tutuklu. Avukat Ahmet Mandacı da 10 gün sonra tutuklandı. Ayrıca bir de stajyer avukat tutuklu.

25 Ekim’de de Ezilenlerin Hukuk Bürosundan avukatlar Özlem Gümüştaş ve Sezin Uçar, takip ettikleri Suruç davasının duruşması öncesinde tutuklandı.

ÇHD Genel Başkanı ve Soma davası avukatlarından Selçuk Kozağaçlı da 13 Kasım’da tutuklandı.