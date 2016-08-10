‘Çağdaş Hikayeler’ sergisi sanatseverleri bekliyor

42 Maslak Art!SPACE Gallery, 16 Ağustos itibariyle Çağla Cabaoğlu Gallery’nin ‘Çağdaş Hikayeler’ sergisini ağırlamaya hazırlanıyor. 26 sanatçının 60’a yakın eserinin yer alacağı sergi, birbirinden yetenekli sanatçıları sanatseverlerle buluşturacak.

ArtfulLiving'in haberine göre; sanatçıların tarihsel, kültürel, mitolojik, lirik ve/veya politik temalarla ilişkilerini/ilgilerini ortaya koymayı amaçlayan ‘Çağdaş Hikayeler’; farklı yaş, cinsiyet, etnisite ve kültür gruplarından gelen ve farklı medium’larla iş üreten sanatçıları aynı çatı altında buluşturacak. Sergi 16 Ağustos - 16 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergide yer alacak sanatçılar: Kerem Ağralı, Nadide Akdeniz, Rengin Altınalmaz, Hasan Araptarlı, Fulya Asyalı, Necip Baykara, Beyza Boynudelik, Kurt Bullend, Uğur Çakı, Güneş Çınar, Hakan Çınar, Gökhan Deniz, Evren Erol, Serpil Kapar, Fatmagül Karadeniz, Hakan Bilal Karakaya, Hakan Kırdar, İlke Kutlay, Levent Morgök, Barış Sarıbaş, Rüchan Şahinoğlu, Varol Topaç, Gökte Tunç, Ayla Turan, Olgu Ülkenciler ve Gülce Yelken.