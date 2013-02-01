Çağdaş Gazeteciler Derneği Ödülleri sahiplerini buldu

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Özel Onur Ödülü Hrant Dink anısına AGOS Gazetesi'ne verirken, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü ise "Tunceli'deki fişlemeler" başlıklı haberiyle DHA Tunceli muhabiri Ferit Demir'e verdi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), 2012 yılının başarılı gazetecilerini açıkladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Onur Ödülü Hrant Dink anısına AGOS Gazetesi'ne verilirken, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü ise "Tunceli'deki fişlemeler" başlıklı haberiyle DHA Tunceli muhabiri Ferit Demir'e verildi.

Diğer kategori ve ödüller şöyle:

-Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü Tolga Şardan – (Milliyet) "Danıştay'da Bir ricacı" başlıklı haberiyle

-Rafet Genç Haber Ödülü Ali Ekber Ertürk (Akşam) "Alkol Araştırma Komisyonu" haberiyle,

-Behzat Miser Haber Ödülü Sertaç Eş - İklim Öngel (Cumhuriyet) "Ankara-Altındağ'da karlı ev arsa kapatma işleri" haberiyle

-Cem Emir-Sebahattin Yılmaz Haber Ödülü: Burcu Cansu - (Birgün) "Cumhuriyetçi Teyze Beni Dövdü" haberiyle

-Haber Ödülü Funda Tosun (Agos) "Dink'e Suçsuz Diyen Hakim Üyeye uyarı" haberiyle

-Mahmut Tali Öngören Televizyon Program Ödülü Gül Muyan - (TRT) "Zahide, Tahir, Hanım ve Diğerleri" TV Programıyla,

-İnceleme Araştırma Tarık Işık - (Radikal) "Bir 12 Eylül Suçu: Dersim'i İrşat" araştırmasıyla,

-İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü Necati Savaş - (Cumhuriyet) "ODTÜ Ayakta" fotoğrafıyla

-Fotoğraf Ödülü Hadi Kurt - (DHA) "Ateş Sınırı Aştı" fotoğrafıyla

-Karikatür Penguen Dergisi, "Bu Hafta Kapağımızı Faşistler Hazırladı" karikatürüne

-Röportaj Kenan Butakın - (Vatan) "Gece Çatışmada, Gündüz Hatay'da" röportajıyla

-Sayfa Düzeni Akten Acar - Ezgi Koman (Solfasol Gazetesi – Ekim, 2012 sayısı)

-Televizyon Haber Gökhan Gerçek - (NTV) "Kod adı umut" Haberiyle

-Televizyon Program Ahmet Ergen - Zülküf Aydın (NTV) "Ezgilerle Karadeniz" programı

-Belgesel Ümit Kıvanç "Ağlama Anne Güzel Yerdeyim" belgeseli ile

-İnternet haber sitesi Bianet sitesi

-Radyo Programı Rusya'nın Sesi Radyosu "Attilla Güner'le Akşam Postası" programı

-Yerel haber Barış Aslan - (Batman Çağdaş) "Şiddet ve Yoksulluk" haber ve fotoğrafıyla, Rabia Nurdan Deniz - (Bursa Hakimiyet) "Pirim ödemeyi unutan çiftçiler aranıyor" Kübra Ulutaş - (Line TV) "Belediye'den Siyasi Ceza"

-Özendirme ödülü Siirt Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nin yayımladığı "Anadolu İletişim" gazetesi Ekin Belce Altay, İzmir Ekonomi Ünvirsitesi İletişim Fakültesi uygulama gazetesi "Barış Gazeteciliği" yazısı ile ÇGD Dayanışma Ödülü ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne verildi.