Çağdaş Gazeteciler Derneği ödülleri, sahiplerini buldu

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) 2016 Yılı Başarı Ödülleri, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

ÇGD 2016 Yılı Başarı Ödülleri şöyle:

Haber Ödülü:

Serbay Mansuroğlu ( BirGün Gazetesi) ”Karaman’da 45 erkek öğrenciye tecavüz”

Erk Acarer (BirGün Gazetesi) “Mülteci Kampı’nda 30 çocuğa tecavüz edildi”

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü:

Pelin Ünker (Cumhuriyet Gazetesi) Panama yazışmaları, belgeleri

Mustafa Ekmekçi Ödülü:

Eylem Nazlıer ( Evrensel Gazetesi ) “Çocuklara Maket Kâbe Etrafında Tavaf”

Rafer Genç Ödülü:

Barış Pehlivan ( ODA TV) “FETÖ operasyonu yapan savcı FETÖ üyeliğinden yargılanıyor”

Behzat Miser Ödülü:

Sibel Bahçetepe ( Cumhuriyet Gazetesi) “ Yabancı Doktorlar Varoşa”

İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü:

Burhan Özbilici (AP )- Rus büyükelçisine suikast fotoğrafı

Karikatür Ödülü:

Latif Demirci (Hürriyet Gazetesi) - “Ekoseli Yargıç” ve 2016 yılı karikatürleri

Röportaj:

Müzeyyen Yüce (Antalya Körfez Gazetesi) “Doğu İzlenimleri”

Zeynep Yüncüler (BirGün Gazetesi) “İstanbul’da Bir IŞİD’çi”

İnceleme - Araştırma:

Çetin Yiğenoğlu - İncirlik Romanı

Televizyon-radyo

Mahmut Tali Öngören Televizyon Programı Ödülü: Ünsal Ünlü (Patronsuz)

Televizyon Haber Ödülü: Umut Yertutan - Cemal Gökçamlı (FOX TV) Meclis’in bombalanması

Radyo Program Ödülü: Yavuz Oğhan (RS FM) “Bi de bunu dinle”

İnternet:

Hatice Kamer (BBC Türkçe) Diyarbakır ve Cizre’de uygulanan sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili haberleri

Yerel Basın:

Umut Karakoyun (9 Eylül Gazetesi) “Bir Kolin eksikti” ve “Belge Sordu Görevinden Alındı” haberleri ve Meltem Karakaş’ın (Eskişehir Yenigün Gazetesi “Çalışan çocuklara tatil yok”, “Yardım Edin” ve “8 Mart Kadın Hayat” haberleri.

Demirtaş ve Yüksekdağ'dan mesaj

Ödül törenin de HDP’nin tutuklu Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da mesajları okundu. ÇGD’nin Türkiye’de düşünce, ifade, iletişim ve haber alma özgürlükleri mücadelesinde en önemli kurumlardan biri olduğunu belirten Yüksekdağ’ın mesajı şöyle: “Özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesi ülkemizde her zaman bedel ödemeyi de içermiştir. Bugün de durum aynı. Ama demokrasi mücadelesi geçmişte olduğundan çok daha ilerde. Kazanımlarımız çok daha yaygın, direnme gücümüz çok daha büyüktür.

Hepimize kolay gelsin, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Kalemleriniz durmasın, sesiniz susmasın, yolumuz açık ve ‘Hayır’lı olsun. Güzel ve aydınlık günlerde görüşmek üzere selam ve sevgiler.”

Demirtaş’ın mesajında ise şunlar ifade edildi:

“Büyük bir hukuksuzluk sizlerle aramıza taş duvarlar ve tel örgüler dikti. Türkiye büyük bir insan hakları ihlalleri ülkesi haline geldi. Bugünlerde iyi ve onurlu bir haberciliği sürdürme zor. Bir yanda her türlü uluslararası sözleşmeyi ve hukuku çiğneyen, hiçbir denetim mekanizmasına yol vermeyen iktidarın baskıları ile karşı karşıyasınız. Diğer tarafta iktidarın baskılarına boyun eğmiş bir patronajla her gün yüz yüze kalıyorsunuz.

Bu koşullarda gerçekleri yazmak, hakikatleri anlatmak, haberi düzgün verebilmek, yorum yapabilmek zor, ama inanın çok önemli. Sizler de görüyorsunuz ki, gerçekler mutlaka bir yoldan uluslararası medyada yer buluyor, uluslararası demokratik kurumların raporlarına konu oluyor. Hiçbir şey gizli kalmıyor, hiçbir insanlık ve hukuk dışı uygulama, hiçbir hakikat bilinmez olmuyor.

Bu zor günlerde çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yeniden birlikte konuşacağımız, tartışacağımız, ödül törenlerinde veya etkinliklerde buluşacağımız ‘Hayır’lı günlerin özlemi ile hepinize sevgi ve selamlarımızı iletiyorum.”