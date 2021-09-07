Çağdaş Gazeteciler Derneği: Ağustos ayında 1 gazeteci silahlı saldırıya uğradı, 6 gazeteci gözaltına alındı

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 40. "Medya İzleme Raporu"nu tamamlayarak kamuoyu ile paylaştı. Rapora göre ağustos ayında 6 gazeteci gözaltına alındı, 8 gazeteci darbedildi, 1 gazeteci silahlı saldırıya uğradı, 1 gazeteci hedef gösterildi.

Rapor, Türkiye’de düşünce, ifade ve basın özgürlüğü mücadelesi kapsamında gazetecilere yönelik sansür, tehdit-şiddet, gözaltı-yargılama, özlük haklarında yaşanan kayıplar ile haberlerde yapılan manipülasyonları kayıt altına alıyor.

"Yangınlara müdahalede yaşanan yetersizliklerin duyurulması RTÜK tarafından engellendi"

Raporda orman yangınlarına ilişkin haberlerin kimi zaman kamu otoriteleri kimi zaman "organize gruplar" tarafından engellenmeye çalışıldığı anımsatıldı. Yangınlara müdahalede yaşanan yetersizliklerin duyurulmasının RTÜK tarafından önce tehdit sonra cezalarla engellendiği hatırlatıldı.

Ayrıca "Gazetecilik yapmaktan vazgeçtiklerini çok uzun zamandır ilan etmiş olan iktidar yanlısı yayın organlarının, orman yangınları ile göçmenlere ilişkin yayınladıkları haberler, sadece gazetecilik ilkeleri açısından değil insanlık değerleri açısından da izanı yitirdiklerini gösterdi" denildi.