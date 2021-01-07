Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler evinde oynadığı maçta rakibini 2-1’lık skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, "Ben Fenerbahçe'nin bizle kafa kafaya oynamasını beklerdim; önceki Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş maçlarımız gibi" ifadelerini kullandı.

Erol Bulut'un "Topu Alanyaspor'a bırakmayı planladık" açıklamasının sorulması üzerine Çağdaş Atan: "Buna çok güzel cevaplarım var aslında ama susmam, konuşmamam gerekiyor. Bir şeyler söylemek için kendimi zor tutuyorum ama susayım ben ya. Tamam."

Çağdaş Atan'ın maç sonu açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şu an ne söyleyeceğimi bulamıyorum. Soyunma odasında da çok düşündüm. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Belki yanlış anlaşılabilirim, belki yanlış şeyler konuşabilirim, o yüzden çekiniyorum ne söyleyeceğime."

"Ben Fenerbahçe'nin bizle daha kafa kafaya oynamasını beklerdim daha önceki Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray maçlarımız gibi. Topa hükmedip sahip olduğumuz bir diğer maç son 5 deplasmandaki gibi, bunu da kaybettik. Bugün kaybetmeyi hiç hak etmedik."

"Güvenli durup güvenli oynarken, hiçbir şey yokken Sinan'ın ters ayağıyla orta yaptığı top gol oldu."

"Biz 0-0 götürüp kaptığımız toplar ve yakaladığımız pozisyonlarla sonuca gitmek isterdik ama bunlara imkan tanınmadı sahada, özellikle ilk gol daha da etkiledi. Bu maçı takımım kaybetmemeliydi, çevirebilmeliydik, çok üzgünüz."

"Yine de oyuncularımı tebrik ederim, söylediklerimizi uyguladılar ve doğru şeyler yaptılar. Ben Fenerbahçe'nin böyle bir oyun oynayacağını beklemiyordum."

"Bu maçı benim takımım kaybetmemeliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İstediğimiz oyunu da oynadılar. Ama maalesef beklemediğimiz bir oyuna karşı mağlup olduk."

Erol Bulut'un "Topu Alanyaspor'a bırakmayı planladık" açıklamasının sorulması üzerine Çağdaş Atan: "Buna çok güzel cevaplarım var aslında ama susmam, konuşmamam gerekiyor. Bir şeyler söylemek için kendimi zor tutuyorum ama susayım ben ya. Tamam."

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