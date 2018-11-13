Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisi Muhafız'ın yayın tarihi belli oldu

Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı, Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'ın (The Protector) yeni kareleri ve fragmanının geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkmasının ardından yayın tarihi de belli oldu. Dizi 14 Aralık 2018'de izleyiciyle buluşacak.

Çağatay Ulusoy'un merakla beklenen Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'ın fragmanı ve yeni kareleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Dizide izleyiciler mütevazı bir hayatı olan Hakan'ın hem İstanbul'un hem de kendi kaderini sonsuza dek değiştirecek, bugün olması gereken kahraman olma yolundaki macerasına tanıklık edecek.

Fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda ayrıca Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.

Muhafız’ın yapımcılığını Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.

Dizi 14 Aralık 2018'de seyirci karşısına çıkacak.