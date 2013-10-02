Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca mahkemeye zorla getirilecek

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi , "uyuşturucu temin etmek" suçundan, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile şarkıcı Cenk Eren'in yargılandığı davada 17 kişiye yakalama emri çıkartılmasına karar verdi. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk eren'in de aralarında bulunduğu 13 sanığın duruşmaya zorla getirilmesine ve yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verildi.

Fatih Yağmur'un radikal.com.tr'de yer alan habere göre, İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile şarkıcı Cenk Eren'in de bulunduğu 34 şüpheliye ilişkin Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince hazırlanan iddianameye ilişkin, yakalama emri işlemi uygulandı.

İddianameyi kabul eden TMK'nın 10. maddesiyle görevli İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, şüphelilerden bazıları hakkında, isnat edilen suçların ciddiyetini göz önüne alarak yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Buna göre, Faruk Polat, Menajer Ayşe Selin Boronkay, Recep Onur Bayramoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, hazırladığı tensip zaptında duruşmanın görüleceği tarihi de 28 Kasım olarak belirledi.

Hazırlanan iddianamede, Ulusoy, Karaca ve Eren hakkında "uyuşturucu temin etmek" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, 4'ü tutuklu diğer 29 sanığın ise "örgüt kurmak ve yönetmek'', ''örgüt üyesi olmak'', ''uyuşturucu kullanmak ve kullanmak için yer temin etmek'', ''uyuşturucu maddesi satın almak ve bulundurmak'' gibi suçlardan çeşitli oranlarda değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 25 Ocak'ta Beşiktaş , Şişli, Etiler ve Ulus bölgesinde düzenlediği operasyonda, aralarında Gizem Karaca, Cenk Eren, Çağatay Ulusoy, Yusuf Hasan Akgün ve Ayşe Selin Boronkay'ın da bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmış, operasyonda 20 kilogram esrar, 500 gram kokain, bir miktar eroin ve bir miktar bonzai maddesi ele geçirilmişti.

Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk eren'in de aralarında bulunduğu 13 sanığın duruşmaya zorla getirilmesine ve yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verildi.