Çağatay Ulusoy'un bölüm başına alacağı ücret belli oldu

OGM Pictures ile dizi anlaşması yapan Çağatay Ulusoy’un bölüm başına 450 bin TL alacağı öne sürüldü.

Son olarak “Menajerimi Ara” dizisine konuk olan Çağatay Ulusoy’un ekrana dönme kararı çok konuşulmuştu. OGM Pictures’ın imza atacağı yeni dizisinin hazırlıkları süren oyucunun tv8’de ekrana gelmesi planlanan dizisi için şimdiye kadar hiçbir oyuncunun almadığı bir ücrete “Evet” dediği iddia edildi.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy, bölüm başına stopajı ve yurt dışı satışları da dahil olmak üzere 450 bin TL alacak. Dizi sektöründe daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu aldıkları 350 bin TL bölüm ücretleriyle zirvede yer alıyordu