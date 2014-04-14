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Çağatay Ulusoy Şişli Etfal'i ayağa kaldırdı: Yardım edin ölüyor!

İstanbul Şişli Etfal hastanesinin acil servisi ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un haykırışlarıyla inledi. Oyuncu, baygınlık geçiren sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı hastaneye kucağında getirdi

14 Nisan 2014 12:34

“Medcezir” dizisinde başrolü paylaşan ve özel hayatlarında da ilişki yaşayan Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un keyifli başlayan gecesi hastanede noktalandı. Beraber vakit geçirirken Sarıkaya’nın aniden bayılmasıyla büyük panik yaşayan Ulusoy, arkadaşlarının da yardımıyla onu Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Sarıkaya’yı kucağında acil servise taşıyan Ulusoy, hastaneyi “Yardım edin, ölüyor!” çığlıklarıyla inletti.

Serenay Sarıkaya, doktorların ilk müdahalesinin ardından kendine geldi. Ayılır ayılmaz sevgilisine sarılan Sarıkaya, bir süre hastanenin kantininde dinlendi.

Kendisini daha iyi hissettiğinde Çağatay Ulusoy’la birlikte hastaneden ayrılan genç oyuncu, o sırada gazetecileri görünce panikledi, “Nereden çıktı bunlar” diyerek tepki gösterdi. İkili, kendilerini bekleyen araca binerek hızla uzaklaştı.

 

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