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Çağatay Ulusoy ile Aras Bulut İynemli aynı dizide buluştu

Çağatay Ulusoy, son olarak başrolünü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı 'Medcezir' dizisiyle ekrana gelmişti

23 Haziran 2016 12:58

Ay Yapım’ın yeni sezonda ekranda olacak projesinde Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli başrolleri paylaşacak

Medyaradar'da yer alan habere göre; Ulusoy ve İynemli’nin ilk kez bir araya geleceği dizide, iki kardeşin birbirini bulma hikayesi anlatılacak. İsmi henüz netleşmeyen projeyi Uluç Bayraktar yönetecek.

Çağatay Ulusoy, son olarak başrolünü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı 'Medcezir' dizisiyle ekrana gelmişti.

Senaryosunu Ertan Kurtulan ve Toprak Karaoğlu’nun kaleme aldığı dizinin cast çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonun büyük merakla beklenen dizisi ekim ayında ekranda olacak.

Aras Bulut İynemli geçtiğimiz sezon Hazal Kaya ile rol aldığı 'Maral' ile ekranlara gelmişti.

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Çağatay UlusoyAras Bulut İynemli

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