Çağatay Ulusoy hastaneden çıkmak için dublör kullandı

Karaciğerinde yağlanma olduğu gerekçesiyle hastaneye kaldırılan oyuncu Çağatay Ulusoy, çıkmak için dublör kullandı. Ulusoy, hastanede çalışan bir görevliyi ikna ederek kendisi yerine aracına bindirdi.

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre ‘İçerde’ dizisinde Sarp karakterini canlandıran Ulusoy, Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Karaciğerinde yağlanma tespit edilen oyuncu, yaklaşık bir saat serum tedavisi gördü. Çıkışta gazetecilerin olduğunu öğrenen Ulusoy, kendisini bekleyen muhabirleri atlatmak için dublör kullandı.

Ulusoy, saat 20.00 sıralarında ilk önce otomobilini otoparka gönderdi. Daha sonra hastanede çalışan bir görevliyi ikna ederek kendisi yerine aracına bindirip evine yollayan oyuncu, basın mensuplarının gittiği yönünde bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı. Görevliler, gazetecilerin yağmur altında zor anlar yaşamasına neden oldu.

