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Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren'e hapis cezası

Ünlü isimlerinde aralarında bulunduğu 34 kişinin 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı uyuşturucu davasında karar çıktı

16 Mayıs 2018 19:24

Ünlü dizi oyuncuları Çağatay Ulusoy, Cemal Hünal, Gizem Karaca ile şarkıcı Cenk Eren'in aralarında bulunduğu 34 kişinin  'uyuşturucu temin etmek' suçundan, yargılandığı davada karar çıktı. Ünlü oyuncularında aralarında bulunduğu 34 kişi 4 er yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılırken mahkeme,  Cenk Eren'in uyuşturucu ticareti suçundan  6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sözcü'de yer alan habere göre, ünlülerin de aralarında bulunduğu,  34 sanıklı uyuşturucu davasında karar çıktı.  5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, 2011 Türkiye ikinci güzeli oyuncu Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay'ın da aralarında bulunduğu 34 kişi 4'er yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şarkıcı Cenk Eren de 'uyuşturucu ticareti 'suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadığı belirtildi.

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