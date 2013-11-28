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Kültür-Sanat

Çağatay Ulusoy: Bizim camiada birçok kişi esrar içiyor

Ulusoy: Psikolojik ve ruhen sıkıntılı bir dönemdeydim. Daha fazla içmeye başladım. Gizem Karaca ile beraber iki kez içtik

28 Kasım 2013 21:30

Uyuşturucu temin etmek suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan oyuncu Çağatay Ulusoy, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada suçlamayı kabul etmedi.

Kimseye uyuşturucu temin etmediğini belirten Çağatay Ulusoy, “Bizim camiada birçok kişi esrar içiyor. O dönemde Emir’in Yolu dizisinde oynuyordum. Psikolojik ve ruhen sıkıntılı bir dönemdeydim. Daha fazla içmeye başladım” dedi.

İstanbul 16’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya  11 tutuklu sanık ile oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca’nın da arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Çağatay Ulusoy, “Bizim camiada birçok kişi esrar içiyor. Daha önce birkaç kez esrar içmiştim. O dönmede Emir’in Yolu dizisinde oynuyordum. Psikolojik ve ruhen sıkıntılı bir dönemdeydim. Daha fazla içmeye başladım. Gizem Karaca ile beraber iki kez içtik. Ergun (Taş) ağabeyin evine gittiğimizde de içtik. Ergun ağabey zaten esrar içiyor. Biz gittiğimizde de içiyor oluyordu. Biz de gittiğimide olaya dahil oluyor, sigarasında alıp içiyorduk” dedi.  

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