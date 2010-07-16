-ÇAĞAN IRMAK'TAN ''SAKİN ŞEHİR SEFERİHİSAR'' BELGESELİ İZMİR (A.A) - 16.07.2010 - Yönetmen Çağan Irmak, uluslararası Cittaslow Birliği (Sakin Şehir) üyesi İzmir'in Seferihisar ilçesine belgesel film hediye edecek. Seferihisarlı yönetmen Irmak, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in teklifiyle ilçenin uluslararası platformlarda tanıtımında kullanılacak belgeseli çekmeye başladı. Belgeselde, Seferihisar'ın doğal güzellikleri, yöresel lezzetleri, sakin şehir kriterleri kapsamına yapılan çalışmalar ile ilçedeki yaşlıların anlatımlarıyla aktarılacak geçmişten izlerin yer alacak. Film müziği olarak bir süre önce müzisyen Demir Demirkan tarafından Seferihisar için özel olarak bestelenen ve ilçe halkına armağan edilen ''Yavaş Yaşamalı'' adlı şarkı kullanılırken, belgeselin seslendirmesini de Seferihisar'da yaşamını sürdüren oyuncu Cihan Ünal tarafından yapılacak. Çağan Irmak, bir Seferihisarlı olarak, hayatının önemli bölümünü kapsayan ilçeden gelen böyle bir teklifi geri çevirmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, ''Burada hem doğal güzellikler hem de inanılmaz güzel hikayeler var. Benim de çocukluğumun geçtiği Seferihisar'a bir katkım olması beni çok mutlu ediyor. Filmi tamamlayıp Seferihisar'a armağan edeceğiz. Umarım yurt dışında Seferihisar'a ve Türkiye'ye yakışacak güzel bir film ortaya çıkacak'' diye konuştu. Irmak, filmi Ağustos ayında tamamlanarak gösterime hazır hale getirmeyi planladıklarını bildirdi. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de Çağan Irmak'ın verdiği destekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Soyer, Güney Kore'de gerçekleşen son Cittaslow Genel Kurulunda bazı üye kentlerin filmlerinin olduğu ve dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcılara izlettirildiğini gördüklerini anlattı. Soyer, ''Böyle bir filmimizin olmaması bizi çok üzdü. Seferihisar'a döndüğümüzde bizim de filmimiz olması gerektiğini düşünerek, hemşehrimiz Çağan Irmak'ı aradık. O da filmi kendisinin hiçbir ücret almadan çekebileceğini söyleyerek gelip çekimlere başladı. Memleketine hizmet etmekten büyük keyif alan Çağan Irmak'a çok teşekkür ediyorum. Seferihisar'ı Çağan Irmak'ın bakışıyla izlemek ve tüm dünyaya izlettirmek çok keyifli olacak'' görüşlerini dile getirdi.