Çağan Irmak'tan ormana ağıt

T24- Ünlü yönetmen Çağan Irmak Menemen, Bayındır ve Bornova ilçelerinde peşpeşe çıkan yangınların ardından kül olan ormanları anlatan bir mektup kaleme aldı.



Gökyüzü simsiyah. Yine aynı korku ,yine aynı keder yine aynı nefret.

Yanıyoruz... Saatler boyunca, neredeyse bir tam gün boyunca. 1400 hektar kadar

10 bin ağaç kadar sayısını bilmediğimiz onbinlerce zavallı hayvancıklar

kadar yanıyoruz. Hangi kalp bu kadar yangını taşıyabilir, hangi kararmış kalp bu denli büyük bir yangını başlatabilir.

Bilmiyoruz, bilmeyeceğiz, öğrenemeyeceğiz de... Her seferinde olduğu gibi yine yangın sonrası suskunluğa bürünecek her yan ve herkes. Yine simsiyah yüzlerle susacağız ya da susturulacağız. Yine yangın yerleri gibi öleceğiz.

Çünkü sistemli bir oyunun parçası her şey. Bu bir sabotaj.

22 Ağustosta denenip başarılı olamayan 23 Ağustosta da garanti olsun diye iki farklı yerden ve özellikle rüzgarlı bir havada başlatılan bir cehennem emsali.

Failleri yine bulunamayacak ama bir kaç yıl sonra buralarda yükselen yaşam alanlarının, otellerin ya da yazlık sitelerin kurucularından kimse hesap sormayacak. Çünkü unutmuş olacağız ya da unutmuş rolü yapacağız değme oyunculara taş çıkaran rol yapma yeteneğiyle.

Gariban bir çobana verilmiş üç kuruş para karşılığında olup bitti her şey belki.

Belki kafamızın basmadığı başka bir dümen var ortada. Anlıyamıyoruz çünkü anlamladıramıyoruz. Bu denli büyük bir zalimliğin gerekçesini çözemiyor dimağımız. Akıl karı değil çünkü bu, başka şeylerin karı.

Gelecek için kurulmuş hain bir düzenin sebep olacağı geleceksizliği , gelecek için kurulmuş kalleş bir planın sebep olacağı yokoluşu hangi beyin çözebilir ki?

Bu denli büyük bir saçmalığın da son derece klişe ve basit bir açıklaması olacak sonunda elbette. Yol kenarına atılan bir izmarit filan... değil mi?

Yine kimse hesap sormayacak belki de hesap sorması gereken kişilerdir hesap sorulacak işleri yapanlar. Öyleyse yazıklar olsun.

İnsan vicdanı içinde hem cennet hem de cehennemi barındırırmış.

Dilerim sizin vicdanınızdaki cehenneminiz yaktığınız ağaçların ateşiyle, öldürdüğünüz hayvanların hayaletiyle dolu olur.

Ve sen, yangını başlatan üçüncü tekil şahıs!

Bir zamanlar sen de bir çocuktun , bir zamanlar inanıyorum ki bir ağaca sarılıp onun kokusunu içine çektin, bir zamanlar sen de babanın ağaçlara kurduğu ip salıncakla göklere uçtun ,mutluluk göğsünden taştı. Şimdi nasıl kıydın onlara?

Niye büyüdün lanet olsun!

Neden kapkarasın şimdi?





