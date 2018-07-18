Çağan Irmak'ın yeni filmi 'Bizi Hatırla'dan ilk poster

Çağan Irmak'ın merakla beklenen 'Bizi Hatırla' filminden ilk poster geldi. 'Issız Adam', 'Babam ve Oğlum', 'Dedemin İnsanları', 'Ulak', 'Unutursam Fısılda' ve 'Çocuklar Sana Emanet' gibi filmlere imza atan ve yerli sinemada geniş kitlelerin beğenisini toplayan başarılı yönetmen Çağan Irmak'ın yeni filminin hangi türde olacağı ise henüz bilinmiyor.

Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlenip senaryosunu da kendisinin kaleme aldığı "Bizi Hatırla" filminin yapımcılığını Avşar Film üstleniyor.

Merakla beklenen filmin oyuncu kadrosunda ise yerli sinema ve ekranların yıldızlı isimleri yer alıyor. Çağan Irmak'ın birden fazla projesinde yer verdiği oyuncu Özge Özberk, komedinin de dramın da altından başarıyla kalkan başarılı oyuncu Altan Erkekli, komedinin sevilen yüzü Binnur Kaya, usta oyuncu Sumru Yavrucuk ve Altın Portakal adaylığı bulunan Tolga Tekin filmin kadrosunda yer alan isimler arasında.

"Bizi Hatırla" filmi 23 Kasım’da seyircilerin karşısında olacak.