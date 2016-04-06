T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Çağan Irmak, yeni filmi 'Benim Adım Feridun' için kamera arkasında

"Benim Adım Feridün", Sait Faik Edebiyat Ödüllü yazar Mahir Ünsal Eriş'in aynı adlı hikâyesinden uyarlama

06 Nisan 2016 12:31

Babam ve Oğlum, Dedemin İnsanları gibi filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Çağan Irmak yeni filmlerinin çekimlerine başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Irmak, hem yazıp hem de yönettiği ‘Benim Adım Feridun’ filminin setinden bir fotoğraf karesini film ekibiyle birlikte okuma provasının ardından paylaştı. Irmak, “Doğum günüm yeni filmim ‘Benim adım Feridun’ için de doğum günü oldu sayılır. Okuma provamızla ilk adımı attık. Umarız gülümsetir ve mutlu ederiz. Varlığınız, dostluğunuz ve yarenliğiniz için teşekkürler.” notunu düştü.

TAFF yapımcılığındaki filmin kadrosunda Halil Sezai, Büşra Pekin, Tarık Pabuçcuoğlu, Suzan Aksoy, Güngör Bayrak, Kadriye Kenter, Defne Yalnız ve Özge Borak yer alıyor. Aşk acısını unutmaya çalışırken, kendini önce bir düğünde sonra yeni bir aşkın içinde bulan  birinin öyküsünü anlatan filmin çekimleri bir hafta sonra başlayacak.

 

Hikayeden uyarlama


Yarına Bakış'ın haberine göre, yaklaşık 7 ay önce filmin senaryosunu Instagram hesabından paylaşan Irmak, “Mahir Ünsal Eriş’in aynı adlı 8 sayfalık hikâyesinden. Yeni senaryom biter ve ben anne dizinde uyurum bu akşam. Çekimi Allah bilir ne zaman.” ifadelerini kullanmıştı. Kısa bir süre sonra da paylaşımını silmişti. Demet Akbağ’ın başrolünü oynadığı son Çağan Irmak filmi Nadide Hayat, geçtiğimiz yıl Aralık ayında gösterim girmişti. Filmi 768 bin 254 kişi izlemişti.

ETİKETLER

benim adım feridunçağan ırmakfilmmahir ünsal eriş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24