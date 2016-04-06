Çağan Irmak, yeni filmi 'Benim Adım Feridun' için kamera arkasında

Babam ve Oğlum, Dedemin İnsanları gibi filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Çağan Irmak yeni filmlerinin çekimlerine başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Irmak, hem yazıp hem de yönettiği ‘Benim Adım Feridun’ filminin setinden bir fotoğraf karesini film ekibiyle birlikte okuma provasının ardından paylaştı. Irmak, “Doğum günüm yeni filmim ‘Benim adım Feridun’ için de doğum günü oldu sayılır. Okuma provamızla ilk adımı attık. Umarız gülümsetir ve mutlu ederiz. Varlığınız, dostluğunuz ve yarenliğiniz için teşekkürler.” notunu düştü.

TAFF yapımcılığındaki filmin kadrosunda Halil Sezai, Büşra Pekin, Tarık Pabuçcuoğlu, Suzan Aksoy, Güngör Bayrak, Kadriye Kenter, Defne Yalnız ve Özge Borak yer alıyor. Aşk acısını unutmaya çalışırken, kendini önce bir düğünde sonra yeni bir aşkın içinde bulan birinin öyküsünü anlatan filmin çekimleri bir hafta sonra başlayacak.

Hikayeden uyarlama



Yarına Bakış'ın haberine göre, yaklaşık 7 ay önce filmin senaryosunu Instagram hesabından paylaşan Irmak, “Mahir Ünsal Eriş’in aynı adlı 8 sayfalık hikâyesinden. Yeni senaryom biter ve ben anne dizinde uyurum bu akşam. Çekimi Allah bilir ne zaman.” ifadelerini kullanmıştı. Kısa bir süre sonra da paylaşımını silmişti. Demet Akbağ’ın başrolünü oynadığı son Çağan Irmak filmi Nadide Hayat, geçtiğimiz yıl Aralık ayında gösterim girmişti. Filmi 768 bin 254 kişi izlemişti.